Хоккей

«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче ГавриковаНева Спорт 01:11

Бостон
Коламбус
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Коламбус
Бостон
Показать детали
Скрыть
Следующий матч состоится в Коламбусе 7 мая. Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета

Советский спорт01:30

«Бостон» – «Коламбус». Макэвой заблокировал бросок Панарина на последних секундах

Sports.ru04:22

Макэвой — о блоке после броска Панарина: не смог подставить клюшку. Было больно

Чемпионат03:18

«Коламбус» выдал чудо-камбэк, но все равно проиграл. Панарин и Бобровский - в шаге от вылета из Кубка Стэнли

Спорт-Экспрессвчера в 23:24

Панарин помог «Коламбусу» вернуться в игру, но «Бостон» все равно вышел вперед в серии

Матч ТВвчера в 22:03

Фанаты «Бостона» хором исполнили хит знаменитого певца

Газета.Ru01:01

32 сэйва Бобровского и передача Панарина в видеообзоре матча плей-офф НХЛ «Бостон» — «Коламбус»

Sport24.ru00:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Общество

Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер

В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Наука

Ученый-армянин из США сделал громкое открытие в области медицины

Обновлено вчера в 04:05
Футбол

«Айнтрахт» опроверг информацию о трансфере Йовича в «Реал»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено вчера в 16:20
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Политика

В Совфеде ответили на идею Ставридиса ограничить въезд россиян в США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что США могут ограничить въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.
Обновлено в 06:10
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Хоккей

Форвард Пилипенко вернулся в «Автомобилист»

Обновлено в 05:54
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала об отношениях с супругом

Известная певица Сати Казанова рассказала о жизни со своим мужем-итальянцем Стефано Тиоццо.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное