Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче ГавриковаНева Спорт 01:11
Следующий матч состоится в Коламбусе 7 мая. Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».
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Спорт-Экспрессвчера в 23:24
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