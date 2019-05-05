Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче ГавриковаНева Спорт 01:11
Следующий матч состоится в Коламбусе 7 мая. Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Коламбус» выдал чудо-камбэк, но все равно проиграл. Панарин и Бобровский - в шаге от вылета из Кубка Стэнли
Спорт-Экспрессвчера в 23:24
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона
Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Кино
Люпита Нионго сыграет в научно-фантастической комедии от Universal
В конце марта Нионго сыграла главную роль в триллере Джордана Пила «Мы», который стал успешен как у критиков, так и у зрителей.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Трансгендера задержала и угрожала убийством полиция Махачкалы
В Махачкале, на первомайской «Монстрации», задержали Ольгу Москвитину.
Обновлено в 05:00
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка
В Нижней Саксонии (Германия) два льва напали на 24-летнего сотрудника зоопарка, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных, сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На Ангаре опрокинулась лодка с шестью пассажирами
Лодка, в которой находились шесть человек, опрокинулась на Ангаре, ведутся поиски одного из пострадавших, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 00:55
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве
В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Технологии
Apple потратила более 30 млн долларов на реставрацию библиотеки Карнеги, чтобы открыть в ней новый фирменный магазин
Обновлено в 05:08
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51