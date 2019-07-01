Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину второй по стоимости контракт в НХЛНева Спорт 01:28
«Коламбус» хочет сохранить Артемия Панарина у себя. За день до истечения соглашения российского нападающего и «Коламбуса» руководство «Блю Джекетс» предложила форварду контракт на 8 лет с зарплатой 96 млн долларов. По этому контракту Панарин мог был получать 12 миллионов долларов за сезон.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Экономика
Медведев рассказал, что нужно россиянам для улучшения жизни
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что для улучшения качества жизни у россиян должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование и начать собственное дело.
Обновлено в 11:00
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри
В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
Обновлено в 11:25
Общество
7 электроприборов, которые заставляют вас платить за электричество огромные деньги
ТВ-приставка Обыкновенная цифровая приставка или ресивер спутникового телевидения поглощает огромное количество электроэнергии — в 7–8 раз больше, чем сам телевизор.
Обновлено в 11:03
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Космос
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика
США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
США расширили список продукции из Евросоюза для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС авиаотрасли, увеличив общий объем с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в распространенном во вторник заявлении офиса торгового представителя США.
Обновлено в 19:06
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Технологии
Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.
Обновлено в 16:26
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20