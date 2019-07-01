Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на 96 миллионов долларовМК-Спорт вчера в 04:50

Хоккейный клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину контракт на 8 лет с зарплатой 96 млн долларов. Об этом сообщает издание The Athletic. Согласно этой информации Панарин может зарабатывать 12 миллионов долларов за сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на 96 миллионов долларов

Спорт-Экспрессвчера в 08:09

СМИ: Панарин отклонил предложение «Коламбуса» на 96 миллионов долларов

Матч ТВвчера в 09:28

СМИ: Панарин не принял предложение «Коламбуса» на 96 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 08:31

Сакик: думали, что Панарин отлично подходит для «Колорадо»

Чемпионатвчера в 15:44

НХЛ. Панарин не принял предложение «Коламбуса»

Sports.ruвчера в 08:04

«Колорадо» готов предложить Панарину контракт на $12,5 млн

Газета.Ruвчера в 03:44

СМИ: «Коламбус» готов предложить хоккеисту Панарину восьмилетний контракт на $100 млн

ТАСС30 июня в 22:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России

В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

В Чечне совершено нападение на полицейский пост

По предварительной информации, один из силовиков убит На окраине села Бамут в Чечне совершено нападение на пост полиции, один из силовиков убит, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы республики по СМИ – гендиректора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева.
Обновлено вчера в 10:16
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Обновлено вчера в 20:09
Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Правила выдачи микрозаймов изменились в России

Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено вчера в 08:37
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Хоккей

Варламов согласовал контракт с «Айлендерс»

Обновлено вчера в 18:06
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное