Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млнРИА Новости 01:04
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com. Также отмечается, что сумма сделки может достичь 100 миллионов долларов за 8 лет. Панарин 1 июля получил статус неограниченно свободного агента.
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