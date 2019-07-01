Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млнРИА Новости 01:04

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com. Также отмечается, что сумма сделки может достичь 100 миллионов долларов за 8 лет. Панарин 1 июля получил статус неограниченно свободного агента.
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