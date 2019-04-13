Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» во втором матче серии, Панарин забил голSportbox.RU вчера в 21:40
«Тампа» на своем льду принимала «Коламбус» во втором матче серии Кубка Стэнли. Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свое имя гол и результативную передачу. Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
Обновлено вчера в 19:58
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Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине
Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
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Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
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Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено 11 апреля в 15:00
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Назван ТОП-3 лучших универсалов в России в 2019 году
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 лучших универсалов по соотношению «цена-качество» в 2019 году.
Обновлено в 01:30
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СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
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Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
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Обновлено в 01:39
Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Общество
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Режиссер Оливер Стоун отреагировал на арест Ассанжа
Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного 11 апреля в Лондоне, борцом за правду.
Обновлено в 00:39
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В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Глава Военного совета Судана ушел в отставку
По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Время дебатов на стадионе назвали в штабе Зеленского
Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут провести в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
Обновлено вчера в 18:05
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Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами
На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 кв. м. Об этом информирует ГУ МЧС по Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова
Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено вчера в 03:49
Армия и оружие
WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии
В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Космос
В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны
Военный летчик Хаззаа Аль-Мансури станет первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, который осенью отправится на российском корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено вчера в 18:06
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Общество
В Петербурге нашли склад с запрещенными продуктами из Белоруссии
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Петербурге склад, куда поставлялась запрещенная молочная продукция из Белоруссии.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59