«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0Газета.Ru вчера в 22:22

Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.

«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0

Экономика Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Футбол «Ростов» одержал победу над «Спартаком» Ростовчане принимали гостей на своем поле и по итогу одержали победу, завершив игру со счетом 2:1. На 13 минуте гол забил Александр Кацкан, футболист «Ростова».

Футбол «Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Транспорт Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11 В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.

Общество Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день» Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Политика Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Наука Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес «Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.

Общество Стала известна зарплата российских священников Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.

Экономика Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир» Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».

Музыка Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.

Политика Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.