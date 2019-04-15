Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0Газета.Ru вчера в 22:22
Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Футбол
«Ростов» одержал победу над «Спартаком»
Ростовчане принимали гостей на своем поле и по итогу одержали победу, завершив игру со счетом 2:1. На 13 минуте гол забил Александр Кацкан, футболист «Ростова».
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ»
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Транспорт
Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11
В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Общество
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Синоптики сообщили, когда в Ростове и области перестанут лить дожди
Наступившая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет ветряной и дождливой, информируют ростовские синоптики.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Музыка
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Политика
Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I
Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Политика
Володин назвал пение Порошенко капитуляцией
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля
Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Израиль поблагодарил Путина за возможность удара по Сирии
Израиль «отблагодарил» Путина за возможность уничтожить сирийский С-200.
Обновлено вчера в 17:24