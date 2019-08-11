Футбол

Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонииMolnet.ru 02:29

Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов заявил, что на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева учреждение предоставит положительную характеристику, сообщает СЭ. Он подчеркнул отсутствие претензий к Кокориным и к Мамаеву.
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Вместе с Кокориным и Мамаевым сидят наркоманы и убийцы

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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