Футбол
Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонииMolnet.ru 02:29
Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов заявил, что на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева учреждение предоставит положительную характеристику, сообщает СЭ. Он подчеркнул отсутствие претензий к Кокориным и к Мамаеву.
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Начальник колонии: «В команде Кокорина и Мамаева, игравшей против „Салюта“, половина – наркоманы»
Бомбардир.рувчера в 17:15
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