Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийствомРИА Новости 08:22

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Чиновник рассказал, что 8 октября 2018 года приехал в "Кофеманию" около девяти утра.

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

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