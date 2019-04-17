Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийствомРИА Новости 08:22
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Чиновник рассказал, что 8 октября 2018 года приехал в "Кофеманию" около девяти утра.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Футбол
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