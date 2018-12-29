Футбол

Кокорину запретили играть в футбол в СИЗО
ТК Звезда
вчера в 21:50

Действующий контракт с «Зенитом» запрещает футболисту Александру Кокорину играть при несертифицированных условиях. Футболисту Александру Кокорину не разрешили принять участие в матче заключенных с сотрудниками СИЗО, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
ТК Звездавчера в 21:50
с чего всё началось
"Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующему контракту с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", - сообщила Стукалова в своем аккаунте в Instagram
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РИА Новостивчера в 15:54

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Адвокат: Кокорину нельзя играть в матчах при ненадлежащих условиях

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Советский спортвчера в 14:43
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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