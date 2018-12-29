с чего всё началось

Действующий контракт с «Зенитом» запрещает футболисту Александру Кокорину играть при несертифицированных условиях. Футболисту Александру Кокорину не разрешили принять участие в матче заключенных с сотрудниками СИЗО, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.

Кокорину запретили играть в футбол в СИЗО

Футбол Футбол Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива» Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус.

Футбол Футбол УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали УЕФА осудил расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время матча 18-го тура чемпионата Италии между этими командами (1:0). В концовке встречи 27-летний сенегалец получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.

Футбол Футбол Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро «Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.

Футбол Футбол Президент «ПСЖ» встретился с агентом Иско Состоялась встреча агента полузащитника «Реала» Иско и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Интересы футболиста представляет его отец.

Футбол Футбол Ригони может в январе досрочно вернуться в «Зенит»

Футбол Футбол Алаев не претендует на пост главы РФС и поддерживает Дюкова Как сообщает телеканал «360», Алаев поддерживает председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова, который является претендентом на пост главы РФС.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Погба Руководство «Манчестер Юнайтед» решило не я продавать полузащитника сборной Франции Поля Погба, сообщает The Telegraph.

Футбол Футбол Эмери: «Могли купить Салаха в „ПСЖ“, но тогда у нас возникли сомнения» Менеджер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хотел приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамед Салаха в "ПСЖ".

Футбол Футбол Куадрадо успешно перенес операцию Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «Чемпионство в АПЛ разыграют „Ман Сити“ и „Ливерпуль“» Думаю, титул разыграют «Ман Сити» и «Ливерпуль», – сказал Сарри.

Футбол Футбол Валенсия останется капитаном «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что защитник Антонио Валенсия сохранит за собой капитанскую повязку.

Футбол Футбол Легионеров ЦСКА накормили холодцом и селёдкой под шубой Футболистов угостили бутербродами с красной икрой, холодцом, кабачковой икрой, селёдкой под шубой и маринованными грибами.

Футбол Футбол «Вест Хэм» продлил контракт с юным талантом до 2024 года "Вест Хэм" объявил о пролонгировании сотрудничества с 19-летним ирландцем Декланом Райсом.