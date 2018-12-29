Футбол
Кокорину запретили играть в футбол в СИЗО
Кокорину запретили играть в футбол в СИЗОТК Звездавчера в 21:50
Действующий контракт с «Зенитом» запрещает футболисту Александру Кокорину играть при несертифицированных условиях. Футболисту Александру Кокорину не разрешили принять участие в матче заключенных с сотрудниками СИЗО, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
ТК Звездавчера в 21:50
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с чего всё началось
"Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующему контракту с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", - сообщила Стукалова в своем аккаунте в Instagram.РИА Новостивчера в 15:54
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Адвокат объяснила, почему Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО
RT на русскомвчера в 15:45
«Кокорин не может играть при несертифицированных условиях». Адвокат - о матче в СИЗО
Спорт-Экспрессвчера в 15:02
Адвокат: Кокорин не может принимать участие в матчах при несертифицированных условиях
Советский спортвчера в 14:43
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