Футбол

Кокорину запретили играть с тюремщиками
Lenta.ru
15:55

Футболист Александр Кокорин не сможет принять участие в матче с сотрудниками СИЗО. Об этом в своем Instagram написала его адвокат Татьяна Стукалова. По ее утверждению, действующий контракт с ФК «Зенит» запрещает спортсмену играть при несертифицированных условиях.
Lenta.ru15:55

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Адвокат: Кокорину нельзя играть в матчах при ненадлежащих условиях

РИА Новости15:54

Адвокат объяснила, почему Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО

RT на русском15:45

Адвокат Кокорина: «Александр не может участвовать в футбольных матчах при несертифицированных условиях»

Sportbox.RU15:27

Адвокат Кокорина: «Александр не может участвовать в футбольных матчах при несертифицированных условиях»

Матч ТВ15:27

Кокорин не сыграет с сотрудниками «Бутырки» из-за контракта с «Зенитом»

Интерфакс-Спорт15:03

«Кокорин не может играть при несертифицированных условиях». Адвокат - о матче в СИЗО

Спорт-Экспресс15:02

Адвокат: Кокорин не может принимать участие в матчах при несертифицированных условиях

Советский спорт14:43
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Происшествия

В Египте взорван туристический автобус

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика

ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной

Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Blablacar подтвердила исчезновение женщины с попутчиком

Сервис Blablacar подтвердил, что молодая женщина, которая пропала по пути из Москвы в Тулу, взяла попутчика через приложение оператора.
Обновлено в 17:50
Футбол

Кокорину запретили играть с тюремщиками

Обновлено в 15:55
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти ФРГ одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Политика

Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Появилось полное видео нападения на рэпера Птаху в Москве

Нападение на известного рэпера Птаху (Давида Нуриев) носило спланированный характер, об этом свидетельствуют появившиеся в Сети кадры, сделанные одним из предполагаемых зачинщиков инцидента — человеком из окружения рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe (Никиты Канобовича), с которым пострадавший находится в давнем конфликте.
Обновлено в 16:24
Политика

Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича

Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
Религия

Верующие РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Причащаться в Русском Пантелеимоновом монастыре на греческом полуострове Афон могут верующие Русской православной церкви.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона

Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Общество

В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за «невидимых» штанов

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Происшествия

После побега крабового короля Кана на Сахалине начались обыски

В Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого в СМИ прозвали крабовым королем, проводят обыски.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую

В подвале жилого дома в Севастополе оперативники ФСБ обнаружили подпольную мастерскую, приспособленную для переделки оружия и средств поражения.
Обновлено в 11:43
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Политика

Синод РПЦ принял решение об образовании Западноевропейского экзархата

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ходе заседания в пятницу, 28 декабря, принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе и экзархат в Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о «панике в США» из-за российского «Авангарда»

Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 14:34
Политика

Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой

"Никто не хочет уступать" По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в сложившейся ситуации президент США де-юре может силами погранслужбы закрыть южную границу страны.
Обновлено в 15:39
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Умер израильский писатель Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Обновлено в 18:11
Политика

Украина направит ноту протеста из-за стены на границе с Крымом

Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены на участке российско-украинской границы в Крыму.
Обновлено в 12:42
Общество

Роскачество назвало лучшие марки красной икры

Эксперты Роскачества назвали лучшие марки красной икры, исследовав 29 российских торговых марок.
Обновлено в 02:55
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Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
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В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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