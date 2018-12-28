Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не сможет принять участие в матче против сотрудников следственного изолятора "Бутырка". Главной причиной является соответствующий пункт в действующем контракте игрока с "сине-бело-голубыми".

Тонкости контракта: Кокорин не сыграет с охраной «Бутырки»

Происшествия Происшествия В Египте взорван туристический автобус

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Происшествия Происшествия Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Армия и оружие Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о «панике в США» из-за российского «Авангарда» Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".

Политика Политика Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.

Политика Политика Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне Прихожане Русской православной церкви смогут причащаться при посещении Пантелеимонового монастыря на территории греческого Афона, несмотря на то, что монастырь находится в ведомстве Константинопольского патриархата.

Политика Политика На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Политика Политика Песков рассказал о планах Путина встретить Новый год с родными 27 декабря официальный представитель Кремля признался, что «сбежал» с президентского приема в Большом театре, чтобы успеть на премьеру нового мюзикла «Аленький цветочек», где играет его жена Татьяна Навка.

Происшествия Происшествия Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Политика Политика В Крыму построили заграждение на госгранице с Украиной

Экономика Экономика ФРГ одобрила план строительства туннеля в Данию Власти Германии одобрили план строительства туннеля, соединяющего ФРГ и Данию.

Хоккей Хоккей «Ак Барс» во второй раз в сезоне проиграл ЦСКА «Ак Барс» во второй раз в сезоне проиграл ЦСКА: ранее казанская команда уступила дома со счетом 0:5. Для «Ак Барса» это третье поражение подряд.

Политика Политика Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Спорт Спорт Гроссмейстер Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока» В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».

Армия и оружие Армия и оружие Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма

Футбол Футбол Тонкости контракта: Кокорин не сыграет с охраной «Бутырки» Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не сможет принять участие в матче против сотрудников следственного изолятора "Бутырка".

Политика Политика Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.

Политика Политика РПЦ решила создавать епархии за рубежом «без оглядки» на Константинополь По словам источников издания Orthodoxie, Константинополь принял решение отменить томос 1999 года, согласно которому возвращался статус экзархата объединению приходов в Западной Европе.

Политика Политика Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2» Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.

Футбол Футбол Геркус объявил об уходе из «Локомотива» Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.

Политика Политика Украина направит ноту протеста из-за стены на границе с Крымом Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены на участке российско-украинской границы в Крыму.

Политика Политика РПЦ объединит свои западноевропейские приходы Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Политика Политика Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из России Ранее 28 декабря Слободян сообщил, что хотя Киев отменил запрет на въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, погранслужба «продолжает охранять границу в усиленном режиме, уделяя особое внимание гражданам 70 стран из перечня миграционного списка».

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.