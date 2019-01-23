Футбол

Кокорину разрешили заниматься лечебной физкультурой в СИЗОLife.ru 03:42

Напомним, что футболист в марте 2018 года получил разрыв крестообразных связок колена, из-за чего пропустил чемпионат мира. Восстановление заняло около полугода. После своего возвращения на поле, ещё не до конца восстановившись, Кокорин практически сразу попал в СИЗО.
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с чего всё началось

Врач СИЗО будет заниматься с футболистом А.Кокориным лечебной физкультурой

Ранее адвокат Татьяна Стукалова сообщала Агентству городских новостей «Москва», что А.Кокорину после жалоб на боль в прооперированном ранее колене сделали рентген.
Агентство Москва01:10

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Кокорину назначили реабилитационные процедуры в СИЗО

Известия07:43

Врач СИЗО «Бутырка» будет заниматься с Кокориным лечебной физкультурой

Матч ТВ05:00

Кокорину назначили в СИЗО физкультуру для восстановления колена

Газета.Ru05:42

Врач «Бутырки» будет заниматься с Кокориным лечебной физкультурой

RT на русском06:47

Кокорину разрешили заниматься лечебной физкультурой в СИЗО

Life.ru03:42

Врач СИЗО будет заниматься с футболистом А.Кокориным лечебной физкультурой

Агентство Москва01:10

6 универсальных упражнений, которые помогут вам забыть о болях в спине

Passion.ru26 января в 16:00
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Общество

Замглавы Росгеологии уволен после скандала

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После избиения стюардессы пассажиром самолет экстренно сел в Сочи

"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", — рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
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Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
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Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи заключен под стражу

«Избрать в отношении Дениса Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта», — огласила постановление судья Альбина Тимакова.
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Политика

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Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
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Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
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Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Госдепартамент предоставил Гуайдо доступ к активам Венесуэлы в США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте

Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
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В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире

Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
Обновлено в 04:42
Транспорт

Неэкологичные автомобили не пустят в Москву

Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
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Происшествия

В Петербурге учителя физкультуры обвинили в избиении школьника

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Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
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На похищенной картине Куинджи нашли повреждения

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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