Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и МамаевуТАСС 16:16
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда. "Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск", - сказала судья.
Читать в источнике
Оценить643
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
Аэропорт Шереметьево возобновил штатный режим работы
Обновлено в 17:04
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Авто
Опубликованы снимки нового Mercedes-AMG CLA 45
По мнению специалистов, новый Mercedes-AMG CLA 45 будет показан публике до конца весны текущего года.
Обновлено в 15:46
Путешествия
Российские туристы стали реже посещать ОАЭ
В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает The National.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Политика
Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность планами Турции по размещению российских систем противоракетной обороны С-400.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Обновлено в 02:59
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем
Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47
Авто
Shelby представила спецверсию Mustang GT-S
Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Интернет
Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ
Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский собрался продолжать курс Порошенко
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что будут продолжать курса Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Эксперты назвали 5 самых полезных видов зелени
Обновлено в 09:58
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Авто
Фотограф сделал из Audi R8 завораживающий пазл
Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47