Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и МамаевуТАСС 16:16

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда. "Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск", - сказала судья.
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