Происшествия

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую
РИА Новости
08:34

Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой. По словам адвоката, такой шаг вызван тем, что "по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью"
РИА Новости08:34
с чего всё началось

Футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину ужесточили обвинение

Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
Агентство Москва07:51

Подробнее о событии

Адвокат сообщил о переквалификации обвинения Кокорину и Мамаеву

Коммерсантъ09:10

Следствие ужесточило статью обвинения для Кокорина и Мамаева

РБК09:08

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

РИА Новости08:34

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

RT на русском08:17

Адвокат опроверг информацию об окончании следственных действий по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС08:49

Адвокат опроверг информацию о завершении расследования дела футболистов П.Мамаева и А.Кокорина

Агентство Москва08:17

Мамаеву и Кокорину ужесточили обвинение

Говорит Москва07:58
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Происшествия

МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера

Тверской районный суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем

Обновлено в 08:21
Происшествия

При стрельбе в центре Вены погиб один человек

В результате стрельбы в ресторане в центре Вены погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Обновлено в 04:29
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
Происшествия

Советник дагестанского премьера найден мертвым

В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

Винника госпитализировали в тюремную больницу

Россиянин Александр Винник срочно госпитализирован в тюремную больницу в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве задержали девушку за торговлю девственностью подростка

В Москве задержали молодую жительницу Петербурга за попытку продать девственность 15-летней девушки-подростка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Аэропорт Гатвик возобновил работу - там приземлился в пятницу первый пассажирский самолет, сообщает лондонская радиостанция LBC.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Москве госпитализировали фигурантку дела «Нового величия»

Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова, обвиняемая в участии в экстремистской организации и находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована, сообщил РИА Новости её адвокат Николай Фомин.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Сочи при загадочных обстоятельствах исчез мужчина

В полицию Сочи 18 декабря обратились местные жители, которые сообщили, что пропал их родственник 45-летний Вадим Санников.
Обновлено в 08:49
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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