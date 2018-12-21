Происшествия
Следствие поменяло статью, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела, заявил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.
РИА Новости08:34
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с чего всё началось
Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».Агентство Москва07:51
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
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Происшествия
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Советник дагестанского премьера найден мертвым
В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
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Происшествия
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Обновлено в 09:52
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22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
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Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы
В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
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Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста
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