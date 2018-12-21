Происшествия

Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую
REGNUM
10:55

Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Об этом 21 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката одного из подсудимых Вячеслава Барика.
REGNUM10:55
с чего всё началось

Футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину ужесточили обвинение

Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
Агентство Москва07:51

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Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ужесточили статью обвинения

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Телеканал 360°08:36

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

РИА Новости08:34

Полиция дала разъяснения по статьям обвинения Кокорина и Мамаева

ТАСС10:07
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Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение.
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В московском метро двое пьяных мужчин избили полицейского

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Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
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Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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