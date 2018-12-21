Происшествия
Следствие поменяло статью, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела, заявил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.
РИА Новости08:34
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с чего всё началось
Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».Агентство Москва07:51
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