Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

с чего всё началось

Следствие поменяло статью, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела, заявил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

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