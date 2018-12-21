Происшествия

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую
РИА Новости
08:34

Следствие поменяло статью, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела, заявил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.
РИА Новости08:34
с чего всё началось

Футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину ужесточили обвинение

Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
Агентство Москва07:51

Подробнее о событии

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ужесточили статью обвинения

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Следствие ужесточило обвинение Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Коммерсантъ11:29

Брату Кокорина вменили больше всего статей по делу о драках в Москве

RT на русском10:49

Кокорину и Мамаеву ужесточили статью обвинения. Это повлияет на наказание?

Телеканал 360°08:36

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

РИА Новости08:34

Полиция дала разъяснения по статьям обвинения Кокорина и Мамаева

ТАСС10:07

МВД уточнило обвинения футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину

Агентство Москва09:28
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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