Происшествия

Адвокат сообщил об ужесточении обвинения Кокорину и Мамаеву
Коммерсантъ
09:10

Позже управление МВД по Москве сообщило, что футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по ст. 35 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ.
Коммерсантъ09:10
с чего всё началось

Футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину ужесточили обвинение

Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
Агентство Москва07:51

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Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ужесточили статью обвинения

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Кокорина и Мамаева готовят к суду

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Кокорину и Мамаеву ужесточили статью обвинения. Это повлияет на наказание?

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МВД уточнило обвинения футболистам П.Мамаеву и А.Кокорину

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Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе пиротехники

Обновлено в 13:55
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В Конго разбился самолет с российским экипажем

Обновлено в 08:07
Происшествия

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
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Полиция Вены отреагировала на задержание подозреваемого в стрельбе

Полиция Вены опровергла задержание подозреваемого в стрельбе, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя городской полиции Даниэля Фюрста.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь приостановил работу из-за дронов

Ранее сообщалось, что аэропорт Гатвик возобновил работу после двухдневного перерыва из-за дронов.
Обновлено в 13:02
Происшествия

СБУ обнародовала одну из версий убийства советницы мэра Херсона

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк могла быть убита из-за своей позиции относительно незаконной вырубки леса в Херсонской области и разоблачения причастных к этому местных чиновников, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 15:43
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
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В московском метро двое пьяных мужчин избили полицейского

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Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
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На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
Обновлено в 01:53
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У берегов Британии мигранты пробрались на судно и угрожают экипажу

Группа мигрантов пробралась на борт следовавшего из Африки грузового судна и потребовала у экипажа высадить их, когда оно оказалось в устье Темзы у побережья графств Эссекс и Кент.
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Происшествия

На Партизана Германа полицейский автомобиль смяло от удара

Судя по кадрам с места происшествия, которые разместили очевидцы в группе "ДТП и ЧП СПб", у служебной машины полностью смят бампер.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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