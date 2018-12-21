Происшествия
Адвокат сообщил об ужесточении обвинения Кокорину и Мамаеву
Адвокат сообщил об ужесточении обвинения Кокорину и МамаевуКоммерсантъ09:10
Позже управление МВД по Москве сообщило, что футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по ст. 35 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ.
Коммерсантъ09:10
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с чего всё началось
Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».Агентство Москва07:51
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Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
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У берегов Британии мигранты пробрались на судно и угрожают экипажу
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На Партизана Германа полицейский автомобиль смяло от удара
Судя по кадрам с места происшествия, которые разместили очевидцы в группе "ДТП и ЧП СПб", у служебной машины полностью смят бампер.
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