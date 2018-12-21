Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

с чего всё началось

Позже управление МВД по Москве сообщило, что футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по ст. 35 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

Адвокат сообщил об ужесточении обвинения Кокорину и Мамаеву

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