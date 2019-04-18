Спорт
Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбокКомсомольская правда 11:20
В процессе по делу Кокорина и Мамаева что-то неуловимо изменилось. Это уже не просто представление, после которого подсудимых футболистов поругают и отпустят по домам.
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Обновлено в 04:50
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Росстат рассказал о снижении доходов россиян
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
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