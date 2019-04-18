Спорт
Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбокКомсомольская правда 11:20
В процессе по делу Кокорина и Мамаева что-то неуловимо изменилось. Это уже не просто представление, после которого подсудимых футболистов поругают и отпустят по домам.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Экономика
Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка
Госдума на заседании в четверг поручила Счетной палате РФ провести проверку деятельности Центробанка России за 2016-2018 годы.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Зеленский не придет на дебаты в студию 19 апреля
Ранее штабы кандидатов обратились в ЦИК с просьбой перенести начало официальных теледебатов на "Общественном телевидении", чтобы кандидаты успели приехать в студию после дебатов на НСК "Олимпийском", которые запланированы на 19:00.
Обновлено в 12:12
Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов
В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства
Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.
Обновлено в 11:47
Здоровье
В РКОД провели уникальную операцию пациентке с раком легкого
Специалисты 1-ого торакального отделения провели миниинвазивную видеоторакоскопическую пульмонэктомию пациентке с раком легкого.
Обновлено 16 апреля в 04:16
Экономика
Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников
Обновлено в 06:09
Единоборства
Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики
"На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Авто
Toyota показала новый ProAce City
Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13