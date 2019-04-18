Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбокКомсомольская правда 11:20

В процессе по делу Кокорина и Мамаева что-то неуловимо изменилось. Это уже не просто представление, после которого подсудимых футболистов поругают и отпустят по домам.
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Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Комсомольская правда11:20

Жена предсказала Александру Кокорину реальный срок

Московский Комсомолец08:35

Эмоциональный пост жены Кокорина: «Не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди»

Спорт-Экспресс03:10

Жена Кокорина: «Всё идёт к тому, что парням дадут реальный тюремный срок»

Sport.ru10:45

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Вести.Ru04:45

Жена Кокорина считает, что футболистам дадут реальный срок

Pravda.Ru03:44

Жена Кокорина возмутилась, что футболисты могут получить реальный срок «за обычную драку»

ФАН07:56
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Обновлено в 06:03
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Экономика

Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка

Госдума на заседании в четверг поручила Счетной палате РФ провести проверку деятельности Центробанка России за 2016-2018 годы.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете

Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Экономика

КАСКО решили объединить с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Футбол

Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Зеленский не придет на дебаты в студию 19 апреля

Ранее штабы кандидатов обратились в ЦИК с просьбой перенести начало официальных теледебатов на "Общественном телевидении", чтобы кандидаты успели приехать в студию после дебатов на НСК "Олимпийском", которые запланированы на 19:00.
Обновлено в 12:12
Политика

Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов

В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства

Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.
Обновлено в 11:47
Здоровье

В РКОД провели уникальную операцию пациентке с раком легкого

Специалисты 1-ого торакального отделения провели миниинвазивную видеоторакоскопическую пульмонэктомию пациентке с раком легкого.
Обновлено 16 апреля в 04:16
Экономика

Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников

Обновлено в 06:09
Единоборства

Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики

"На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Авто

Toyota показала новый ProAce City

Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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