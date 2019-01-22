Кокорину грозит замена коленного суставаВести.Ru 04:05

Ранее Стукалова заявила РИА Новости, что у Кокорина, находящегося в СИЗО, колено болит из-за недостатка нагрузки.

с чего всё началось

Находящийся в Бутырском СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин нуждается во многочасовой, ежедневной разработке колена. В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.

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