Футбол

Кокорину грозит замена коленного суставаВести.Ru 04:05

Находящийся в Бутырском СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин нуждается во многочасовой, ежедневной разработке колена. В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
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с чего всё началось

Александру Кокорину грозит операция

Ранее Стукалова заявила РИА Новости, что у Кокорина, находящегося в СИЗО, колено болит из-за недостатка нагрузки.
РИА Новости03:50

Подробнее о событии

Экс-главврач «Спартака»: «Нога у Кокорина не доработана, но ничего страшного нет, это не критично»

Sport24.ru04:45

Адвокат Кокорина заявил, что футболисту грозит замена коленного сустава

RT на русском04:13

Александру Кокорину грозит операция

РИА Новости03:50

Александру Кокорину грозит замена коленного сустава

Газета.Ru06:15

Кокорину грозит замена коленного сустава на искусственный

Матч ТВ03:37

Кокорину грозит замена коленного сустава из-за отсутствия тренировок в СИЗО

ТАСС03:09

Адвокат: «У Кокорина может быть замена коленного сустава на искусственный»

Sports.ru04:04
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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