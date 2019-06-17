Происшествия

Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поездеREGNUM 13:06

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
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ФСИН: А.Кокорина и П.Мамаева отправят по этапу поездом в ближайшую колонию

Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.
Агентство Москва10:27

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Адвокат рассказал Лайфу, когда Мамаева и Кокорина этапируют в колонию

Life.ru12:09

Кокорина и Мамаева этапируют через 1-2 недели

Спорт-Экспрессвчера в 13:48

Футболисты А.Кокорин и П.Мамаев активно занимаются спортом в СИЗО «Бутырка»

Агентство Москва11:57

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Матч ТВ11:33

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Sportbox.RU11:33

Адвокат сообщил о сроках этапирования Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 14:14

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

РИА Новости11:07
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Происшествия

Следствие отпустило младшего сына Соколова после убийства матери

Обновлено в 13:50
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
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Политика

МВД призвало провести ревизию ПДД

МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
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Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

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Космос

Для робота Федора сделают специальное кресло

Обновлено в 06:27
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве

Обновлено в 12:58
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Футбол

Адвокат Мишеля Платини описал его допрос

Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян настаивают на прекращении дела об убийстве

Обновлено в 12:36
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Музыка

Номинант «Грэмми» Кристиан Скотт выступит на «Джазовых сезонах»

Знаменитый трубач, номинант премии «Грэмми» Кристиан Скотт стает хедлайнером пятого фестиваля «Джазовые сезоны», который пройдет 6-7 июля в подмосковных Ленинских горках.
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Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Теннис

Федерер вышел во второй круг турнира в Халле

Швейцарец Роджер Федерер стартовал с победы на теннисном турнире в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 13:21
Политика

Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
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Общество

Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца.
Обновлено в 13:19
Общество

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Энергетика

В России резко выросли оптовые цены на бензин

Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 11:01
Футбол

БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов

УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

Медведев предложил увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Авто

Премиальный купе-кросс от GM рассекретили на официальных снимках

Официальный показ Baojun RC-6 намечается до конца нынешнего года.
Обновлено вчера в 23:51
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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