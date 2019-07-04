Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колониюРБК 08:14
«Все фигуранты дела Кокорина и Мамаева сегодня убыли из СИЗО-2 города Москвы к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе. Информации, в какую колонию направлены футболисты, пока нет. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщают, что их отправят в Белгородскую область.
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Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Экономика
«Дождь»: Путин повысил зарплаты сотрудникам СКР на 20%
Как утверждает «Дождь», о факте повышения зарплаты говорит информация из документов Минфина к проекту бюджета на 2020-2022 годы, которые 18 июня одобрило правительство.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Финансы
Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель
Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Общество
Сибирской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии в Playboy
Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».
Обновлено в 08:35
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли стала красоткой в свои 14 лет
Фото: Дочь Анджелины Джоли с друзьями Напомним, что сама Захара в детстве мечтала стать моделью и оповестила об этом родителей уже в 9 лет.
Обновлено в 10:28
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Мужчина умер после того, как выпил литр пива
Обновлено в 08:09
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Общество
Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100
Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100.
Обновлено в 09:57
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество
СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики
По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии
4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Технологии
В России перейдут на электронные паспорта
Выпуск привычных бумажных паспортов прекратится в 2023 году, а к 2028 году электронный паспорт полностью вытеснит своего бумажного «коллегу».
Обновлено в 04:09
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Музыка
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Политика
Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело
Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36