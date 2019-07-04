«Все фигуранты дела Кокорина и Мамаева сегодня убыли из СИЗО-2 города Москвы к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе. Информации, в какую колонию направлены футболисты, пока нет. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщают, что их отправят в Белгородскую область.

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Экономика «Дождь»: Путин повысил зарплаты сотрудникам СКР на 20% Как утверждает «Дождь», о факте повышения зарплаты говорит информация из документов Минфина к проекту бюджета на 2020-2022 годы, которые 18 июня одобрило правительство.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Финансы Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.

Общество Сибирской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии в Playboy Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли стала красоткой в свои 14 лет Фото: Дочь Анджелины Джоли с друзьями Напомним, что сама Захара в детстве мечтала стать моделью и оповестила об этом родителей уже в 9 лет.

Игры В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Общество Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100 Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Общество СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.

Футбол ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии 4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Технологии В России перейдут на электронные паспорта Выпуск привычных бумажных паспортов прекратится в 2023 году, а к 2028 году электронный паспорт полностью вытеснит своего бумажного «коллегу».

Экономика Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.

Музыка Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.

Политика Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.