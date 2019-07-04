Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колониюРБК 08:14

«Все фигуранты дела Кокорина и Мамаева сегодня убыли из СИЗО-2 города Москвы к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе. Информации, в какую колонию направлены футболисты, пока нет. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщают, что их отправят в Белгородскую область.
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Газета.Ru09:55

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Телеканал 360°09:55

Адвокат подтвердил, что футболистов А.Кокорина и П.Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области

Агентство Москва08:29
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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