Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождениеLenta.ru вчера в 10:02

По словам Аграновского, с учетом правила, что день в СИЗО приравнен к 1,5 дням в колонии, те семь месяцев, которые Кокорин и Мамаев провели в изоляторе, засчитаются им как 10,5. Таким образом, Мамаеву осталось отсидеть 6,5 месяцев, а Кокорину — 7,5. При этом право на УДО у футболистов уже есть.

Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение

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