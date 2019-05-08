Происшествия
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождениеLenta.ru вчера в 10:02
По словам Аграновского, с учетом правила, что день в СИЗО приравнен к 1,5 дням в колонии, те семь месяцев, которые Кокорин и Мамаев провели в изоляторе, засчитаются им как 10,5. Таким образом, Мамаеву осталось отсидеть 6,5 месяцев, а Кокорину — 7,5. При этом право на УДО у футболистов уже есть.
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Адвокат: неизвестен срок Кокорина и Мамаева, ведь до конца апелляции они в СИЗО
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