Происшествия

Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождениеLenta.ru вчера в 10:02

По словам Аграновского, с учетом правила, что день в СИЗО приравнен к 1,5 дням в колонии, те семь месяцев, которые Кокорин и Мамаев провели в изоляторе, засчитаются им как 10,5. Таким образом, Мамаеву осталось отсидеть 6,5 месяцев, а Кокорину — 7,5. При этом право на УДО у футболистов уже есть.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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