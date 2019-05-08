Кокорина и Мамаева могут отпустить по УДО уже через 2 месяцаСпорт день за днем 13:22

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» прокомментировал решение Пресненского суда в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима и Александра Кокорина.

Кокорина и Мамаева могут отпустить по УДО уже через 2 месяца

Хоккей Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.

Армия и оружие США требуют от властей Ирана не изображать «стражей революции» Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, который заявил, что Вашингтон будет максимально давить на власти Тегерана – до тех пор, пока они не откажутся "от своих дестабилизирующих амбиций".

Политика Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе В письме, которое глава МИД Украины Павел Климкин направил в ЕС, НАТО, G-7 и «странам-партнерам», глава МИД Украины официально призвал расширить санкции против России «за счет включения в него паспортного кейса», сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.

Происшествия Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам Учитывая, что, согласно законодательству России, один день, проведенный в СИЗО, считается за полтора, то в колонии Александр и Кирилл Кокорины проведут 7,5 месяца, а Мамаев и Протасовицкий - 6,5 месяца.

Футбол ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.

Происшествия Пассажир упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии метро Москвы На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Футбол Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.

Единоборства Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Армия и оружие Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Музыка Музыкальный критик исключил победу Лазарева на «Евровидении-2019» Российский певец Сергей Лазарев займет на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение» только пятое или шестое место.

Происшествия В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.

Шоу-бизнес Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком «Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).