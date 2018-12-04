Футбол
В среду Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года. Не исключено, что заседание закончится неожиданно.
Спорт-Экспресс15:30
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История Кокорина и Мамаева — про российскую действительность. Поэтому их оставят в СИЗО?
Спорт день за днем15:41
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Футбол
«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ
Обновлено в 17:35
Футбол
«Лилль» одолел «Монпелье» в схватке за второе место
В матче 16-го тура Лиги 1 "Монпелье" и "Лилль" сражались за второе место.
Обновлено в 17:33
Футбол
Черышев вышел на поле впервые с 20 октября
Обновлено в 17:24
Футбол
«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии
«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
Футбол
Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет в одном из городов ЧМ-2018
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проведет тендер среди городов-организаторов матчей чемпионата мира-2018 за право принять встречу за Олимп-Суперкубок России.
Обновлено в 16:00
Футбол
Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол
Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»
Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:34
Футбол
Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России
Обновлено в 17:46
Футбол
Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»
Обновлено в 16:24
Футбол
Черчесов призвал оценивать игру сборной России в 2018 году по ЧМ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 16:45
Футбол
Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой
Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди
Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
Футбол
«Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Каборе
По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе находится в сфере интересов «Бешикташа».
Обновлено в 17:17
Футбол
Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев
Обновлено в 12:39
Футбол
Стасевич признан игроком года в Беларуси
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан игроком года в Высшей лиге Беларуси. Об этом сообщает "твиттер" федерации футбола страны.
Обновлено в 17:02