В среду Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года. Не исключено, что заседание закончится неожиданно.

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Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

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