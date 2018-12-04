Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы
Спорт-Экспресс
15:30

В среду Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года. Не исключено, что заседание закончится неожиданно.
Спорт-Экспресс15:30

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Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

Спорт-Экспресс15:30

«Расследование дела Мамаева и Кокорина может растянуться на год»

Советский спорт13:17

Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

Sportbox.RU12:13

Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

Матч ТВ12:13

История Кокорина и Мамаева — про российскую действительность. Поэтому их оставят в СИЗО?

Спорт день за днем15:41

Завтра Кокорина и Мамаева могут освободить. Помните, кто их поддерживал?

Sport24.ru13:55

Футболистов Мамаева и Кокорина могут выпустить из СИЗО на этой неделе

Брянские новостивчера в 16:48
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Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ

Обновлено в 18:17
Футбол

«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»

"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
Обновлено в 17:33
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии

«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
Футбол

Черышев вышел на поле впервые с 20 октября

Обновлено в 19:06
Футбол

Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

Обновлено в 18:36
Футбол

Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года

Специалист опередил в борьбе за приз главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера лучшей прыгуньи в высоту России Марии Ласицкене Геннадия Габриляна.
Обновлено в 16:22
Футбол

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Обновлено в 18:15
Футбол

Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол

В российском футболе будет внедрена система повторов VAR

Ранее систему успешно использовали на всех матчах чемпионата мира, проходившего в России.
Обновлено в 16:43
Футбол

Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России

Обновлено в 17:46
Футбол

Стасевич признан игроком года в Беларуси

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан игроком года в Высшей лиге Беларуси. Об этом сообщает "твиттер" федерации футбола страны.
Обновлено в 18:16
Футбол

«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
Футбол

Сарри: «Переговоры между „Челси“ и агентом Азара идут каждую неделю»

Знаю, что переговоры между «Челси» и агентом Азара идут каждую неделю.
Обновлено в 19:39
Футбол

Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

Обновлено в 12:39
Футбол

Вальверде: поздравляю Модрича с «Золотым мячом», но пятое место Месси — абсурд

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поздравил полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича с получением «Золотого мяча» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:43
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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