Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru 09:29
Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.
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Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского
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В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека
В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
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Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
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В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
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Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
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Политика
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Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
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Пентагон готовится отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных
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ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
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Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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