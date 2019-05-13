Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru 09:29

Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

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