Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru 09:29
Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.
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