Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru 09:29

Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Происшествия МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Политика Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».

Общество Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов Совет надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф (город Лисс) уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.

Политика США призвали Турцию отложить покупку С-400 Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.

Общество В России упростили правила получения детских пособий В России изменились правила оформления детских пособий – соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента РФ.

Политика Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары 15 июня 2018 года появились сообщения о намерении президента США ввести таможенные пошлины в 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов.

Футбол Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.

Экономика Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

Происшествия СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.

Шоу-бизнес Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.

Культура Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.

Футбол УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.

Общество В Роструде напомнили о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.

Политика РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов По данным источников издания, близких к Кремлю и знакомых с результатами опросов, максимальный запрос на смену губернаторов отмечен в Севастополе (Дмитрий Овсянников), Архангельской области (Игорь Орлов), Коми (Сергей Гапликов) и Ингушетии (Юнус-Бек Евкуров).

Футбол Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.

Музыка В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019» В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.