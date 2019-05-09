Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru вчера в 09:29
Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.
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Футболистов Кокорина и Мамаева могут этапировать в ярославскую колонию
Новости Ярославля 76.ruвчера в 10:52
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
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