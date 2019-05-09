Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru вчера в 09:29

Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кокорина и Мамаева могут перевести в Ярославль

Советский спортвчера в 16:31

Адвокат Мамаева: «У меня нет информации об этапировании футболиста в Ярославль»

Матч ТВвчера в 16:38

Почти 3 года на двоих

Chto-proishodit.ruвчера в 05:49

Футболистов Кокорина и Мамаева могут этапировать в ярославскую колонию

Новости Ярославля 76.ruвчера в 10:52

Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль

Sports.ruвчера в 09:24

Кокорин и Мамаев намерены обжаловать приговор или выйти по УДО

Snob.ruвчера в 04:15

Мамаев подаст апелляцию на решение Пресненского суда

Sport24.ruвчера в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено вчера в 12:39
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Александру Головину приписывают роман с актрисой

22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Свыше 100 человек эвакуировали из иркутского колледжа из-за пожара

Обновлено вчера в 23:39
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

Дальний Восток избавят от ветхого наследия военных

Военные инженеры к осени этого года снесут больше 100 ветхих зданий в бывших военных городках в регионах Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено 12 мая в 21:02
Кино

ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян

Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

В Курганской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте курганского гидрометцентра.
Обновлено вчера в 05:08
Хоккей

Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Казани подросток удерживал в заложниках своих одноклассников

ЧП произошло в гимназии №7 в Казани, где подросток 2001 года рождения удерживал своих одноклассников в кабинете.
Обновлено вчера в 06:16
Политика

В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского на 20 мая

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира шоу Сергея Доренко

Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира утреннее шоу Сергея Доренко, говорится в Телеграм-канале радиостанции.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей

ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларов

Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:06
Общество

CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества

Обновлено вчера в 16:01
Политика

5G настраивают на импортозамещение

Власти поддержат отечественные IT-компании Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Транспорт

Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное