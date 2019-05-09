Кокорина и Мамаева могут отправить в ЯрославльSport.ru вчера в 09:29

Игроков собираются этапировать в близлежащую к столице область, одним из вариантов является именно Ярославль. Напомним, что восьмого мая суд приговорил горе-футболистов к реальному тюремному сроку. Так, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а полузащитник "Краснодара" Мамаев - на один месяц меньше.

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Политика Китай объявил ответные меры в торговой войне с США С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.

Шоу-бизнес Александру Головину приписывают роман с актрисой 22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.

Политика Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Политика США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.

Политика Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Армия и оружие Дальний Восток избавят от ветхого наследия военных Военные инженеры к осени этого года снесут больше 100 ветхих зданий в бывших военных городках в регионах Дальнего Востока.

Кино ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.

Общество В Курганской области объявили штормовое предупреждение Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте курганского гидрометцентра.

Происшествия В Казани подросток удерживал в заложниках своих одноклассников ЧП произошло в гимназии №7 в Казани, где подросток 2001 года рождения удерживал своих одноклассников в кабинете.

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.

Общество ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

Экономика Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларов Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.

Политика 5G настраивают на импортозамещение Власти поддержат отечественные IT-компании Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ (есть у "Ъ").

Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе «Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».

Политика Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Транспорт Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.