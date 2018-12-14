Происшествия

Кокорина и Мамаева могут освободить после экспертизы — адвокат
ФАН
15:00

Адвокат Татьяна Стукалова заявила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть выпущены на свободу по результатам экспертизы. Соответствующую запись юрист опубликовала в социальной сети Instagram.
ФАН15:00

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Кокорина и Мамаева могут освободить после заключения экспертов, заявила адвокат

Народные новости15:48

Кокорина и Мамаева могут освободить после экспертизы — адвокат

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Избитые Кокориным и Мамаевым оказались здоровыми

Рамблер14:57

Адвокат: заключения экспертов указывают на необходимость освобождения братьев Кокориных

RT на русском14:00

Кокорина и Мамаева могут освободить после экспертизы, сообщила адвокат

Московский Комсомолец13:37

Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы

РИА Новости12:25

Адвокат Кокорина: «Согласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить»

Sport24.ru11:51
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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