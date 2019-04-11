Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрываГазета.Ru 06:33
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Политика
В Госдуме не приняли ультиматум ПАСЕ в адрес России
Напомним, что в принятой накануне резолюции содержится призыв к России сформировать состав делегации в Парламентской ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Пес помешал самолету с первой попытки сесть в аэропорту Петрозаводска
Пес выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска, помешав приземлению пассажирского самолета, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) в четверг.
Обновлено в 08:25
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Футбол
Диего Коста дисквалифицирован на восемь матчей
Обновлено в 06:44
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В МИД России потребовали от США снять санкции с Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от Соединенных Штатов Америки снять санкции с Венесуэлы.
Обновлено в 09:22
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»
Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе
Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве троллейбус сбил ребенка
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
С предвыборных билбордов Порошенко начали убирать изображение Путина
На Украине начали убирать агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Политика
Порошенко хочет стать евродепутатом после провала на выборах
Действующий украинский президент, кандидат на пост главы страны Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европейский парламент, если проиграет на выборах.
Обновлено в 08:34
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество
Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве 12 апреля
Mossovetinfo.ru – Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Политика
Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52