Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрываГазета.Ru 06:33

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Взрывное устройство не обнаружили в здании Пресненского суда

Агентство Москва08:11

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

РИА Новости08:04

Кокорина и Мамаева вернули в Пресненский суд после сообщения о минировании

Спорт-Экспресс09:16

Пресненский суд возобновил работу после эвакуации

Телеканал 360°08:30

В здании Пресненского суда взрывчатки не обнаружено

Чемпионат08:07

Полиция не нашла бомбу в здании, где идет суд Кокорина и Мамаева

Газета.Ru08:38

В Москве суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали из-за сообщения о минировании

Медиазона06:43
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Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Политика

В Госдуме не приняли ультиматум ПАСЕ в адрес России

Напомним, что в принятой накануне резолюции содержится призыв к России сформировать состав делегации в Парламентской ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Пес помешал самолету с первой попытки сесть в аэропорту Петрозаводска

Пес выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска, помешав приземлению пассажирского самолета, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) в четверг.
Обновлено в 08:25
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Футбол

Диего Коста дисквалифицирован на восемь матчей

Обновлено в 06:44
Политика

В Судане совершен военный переворот

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В МИД России потребовали от США снять санкции с Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от Соединенных Штатов Америки снять санкции с Венесуэлы.
Обновлено в 09:22
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»

Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе

Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Москве троллейбус сбил ребенка

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Наука

На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей

Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

С предвыборных билбордов Порошенко начали убирать изображение Путина

На Украине начали убирать агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор ангарскому маньяку

Обновлено в 08:51
Политика

Порошенко хочет стать евродепутатом после провала на выборах

Действующий украинский президент, кандидат на пост главы страны Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европейский парламент, если проиграет на выборах.
Обновлено в 08:34
Общество

Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 07:24
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество

Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве 12 апреля

Mossovetinfo.ru – Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта

Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Политика

Рогозин раскритиковал планы США по высадке на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия

На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком

Обновлено в 08:31
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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