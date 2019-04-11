Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрываГазета.Ru 06:33

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

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