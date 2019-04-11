Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрываRT на русском 07:28

8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда. Ранее избитый водитель Соловчук выразил мнение, что наказание Кокорина и Мамаева должно быть на усмотрение суда.
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В Москве суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали из-за сообщения о минировании

Медиазона06:43

Сигнал о минировании суда Кокорина и Мамаева пришел на электронную почту

Газета.Ru07:16

Эвакуация началась в Пресненском суде из-за угрозы взрыва

Агентство Москва06:33

Слушание по делу Кокорина и Мамаева продолжится после проверки здания суда кинологами

RT на русском07:39

Кокорина и Мамаева эвакуировали после сообщения о «минировании» здания суда

РИА Новости06:34

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Чемпионат07:07

Официальный комментарий про бомбу в суде Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс07:40
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Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика

Британия пообещала не передавать Ассанжа странам, где могут казнить

По словам президента Латиноамериканского государства Ленина Морено, он потребовал от Лондона гарантии, что Ассанж не будет передан в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.
Обновлено в 07:47
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Политика

Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями

Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Google Docs научился правильно редактировать документы MS Office

Да, невероятно, но факт — в официальном блоге разработчиков Google Docs сказано, что файлы, созданные в приложениях из пакета Microsoft Office, можно редактировать в Google Docs без преобразования, а также сохранять в майкрософтовском формате — то есть, отредактировав документ Office в Google Docs, вы затем сможете без проблем открыть его в Office и продолжить работу.
Обновлено в 07:33
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Происшествия

Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин

Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:24
Транспорт

В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами

В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Технологии

Рогозин рассказал про формирование «пула друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" сформировала "пул друзей Роскосмоса", составленный из числа представителей предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери

Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

Обновлено в 04:13
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

В заявлении Европейского совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Кино

Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры

Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Кино

В Москве пройдет премьера фильма «Миллиард»

Обновлено вчера в 11:03
Общество

Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке

Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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