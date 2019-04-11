Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрываRT на русском 07:28
8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда. Ранее избитый водитель Соловчук выразил мнение, что наказание Кокорина и Мамаева должно быть на усмотрение суда.
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Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика
Британия пообещала не передавать Ассанжа странам, где могут казнить
По словам президента Латиноамериканского государства Ленина Морено, он потребовал от Лондона гарантии, что Ассанж не будет передан в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.
Обновлено в 07:47
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Google Docs научился правильно редактировать документы MS Office
Да, невероятно, но факт — в официальном блоге разработчиков Google Docs сказано, что файлы, созданные в приложениях из пакета Microsoft Office, можно редактировать в Google Docs без преобразования, а также сохранять в майкрософтовском формате — то есть, отредактировав документ Office в Google Docs, вы затем сможете без проблем открыть его в Office и продолжить работу.
Обновлено в 07:33
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Происшествия
Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова
В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин
Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:24
Транспорт
В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами
В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
Обновлено в 05:18
Технологии
Рогозин рассказал про формирование «пула друзей Роскосмоса»
Госкорпорация "Роскосмос" сформировала "пул друзей Роскосмоса", составленный из числа представителей предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
В заявлении Европейского совета сказано, что 31 октября — крайний срок, к которому Великобритания должна покинуть ЕС.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Кино
В Москве пройдет премьера фильма «Миллиард»
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке
Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13