Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колониюРИА Новости 07:48

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, всех фигурантов дела направили в одну колонию в Белгородской области.
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СМИ назвали колонию, куда отправили Кокорина и Мамаева

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Известность Кокорина и Мамаева не повлияет на условия в колонии

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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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