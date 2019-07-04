Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, всех фигурантов дела направили в одну колонию в Белгородской области.

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

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