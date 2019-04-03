Происшествия

Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский судНева Спорт вчера в 05:21

Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы.
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Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Чемпионат01 апреля в 11:01

Кокорин и Мамаев: пора домой?

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Газета.Ruвчера в 08:11

Суд по делу хавбека «Краснодара» Павла Мамаева состоится 3 апреля

Кубанские новости00:40

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в суде

Матч ТВ01 апреля в 08:43

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде

Советский спорт01 апреля в 08:17

Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде

Sport24.ru01 апреля в 08:02
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Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Политика

NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено вчера в 16:06
Политика

Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA

Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено вчера в 21:22
Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов

Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Швеции голый полицейский задержал обнаженного преступника в сауне

Голый офицер полиции из Стокгольма во время отдыха в сауне арестовал преступника, пишет SVT.
Обновлено вчера в 23:57
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus

«АвтоВАЗ» совместно с местной ГК «АТС» сделал работающую как на бензине, так и на природном газе метане модификацию Lada Largus CNG для любого типа кузова: фургона, универсала и Cross-версии.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено вчера в 02:46
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

В столице Эстонии начинаются учения НАТО

В тренировках примут участие военнослужащие Сил обороны Эстонии и расквартированная в городке Тапа бельгийская рота межнационального батальона.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, разбился во вторник вечером в горах в Северной Македонии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Разрушительное землетрясение произошло на Тайване

Обновлено вчера в 23:15
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:24
Политика

США хотят, чтобы Турция осталась членом НАТО, но не покупала С-400

США хотели бы дальше видеть Турцию членом альянса, но при условии, если на ее территории не будет российских ЗРС С-400.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено вчера в 14:48
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено вчера в 09:34
Хоккей

Два гола и две передачи Радулова принесли «Далласу» победу

Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

Экс-главный тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий «Вольфсбург».
Обновлено вчера в 18:58
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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