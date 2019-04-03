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Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский судНева Спорт вчера в 05:21
Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы.
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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде
Советский спорт01 апреля в 08:17
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде
Sport24.ru01 апреля в 08:02
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