Происшествия
Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский судНева Спорт вчера в 05:21
Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы.
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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде
Sport24.ru01 апреля в 08:02
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в суде
Sportbox.RU01 апреля в 08:43
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде
Советский спорт01 апреля в 08:17
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Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
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На конец 2018 года в России проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ. Об этом сообщил центр по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре.
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Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
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