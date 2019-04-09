Началось слушание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 06:51

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В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Заседание должно было начаться в 12:00.

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

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