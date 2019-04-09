Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 06:51

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Заседание должно было начаться в 12:00.
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Павел Мамаев
Предварительный сговор не признаю, нет доказательств, следствие это надумало. Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений. По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения.
— Павел Мамаев, российский футболистТАСС 07:08

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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