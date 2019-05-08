Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговораИзвестия 04:38

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру». Оглашение вердикта суда запланировано на 14:00 мск.

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

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