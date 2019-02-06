Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в судРБК 05:58

На заседании будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении до 8 апреля ареста футболистам, а также младшему брату Кокорина Кириллу и игроку любительской лиги Александру Протасовицкому. Всех четверых арестовали в октябре 2018 года за две драки в центре Москвы.
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Ольга Затомская
Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым срок содержания под стражей еще на два месяца до 8 апреля 2019 года.
— Ольга ЗатомскаяBFM.ru 07:43

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Арест Мамаева и Кокорина продлили на два месяца

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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