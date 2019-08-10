Футбол
Кокорин заявил о желании играть за «Зенит» бесплатно до конца карьерыАктуальные Новости 10:13
По словам гендиректора питерской команды Александра Медведева, нападающий заинтересован и далее выступать за "Зенит", если он сказал такие слова, но вопрос продолжения карьеры Кокорина будут решать после его освобождения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Обновлено в 11:46
Технологии
Марсианский доктор. Как разработчик видеоигр спасет космонавтов
Глассенберг основал Level Ex после того, как почти двадцать лет провел в индустрии видеоигр, где работал над играми по «Звездным войнам» для LucasArts и занимал пост генерального директора Funtactix, пока компанию не приобрел Playtech, разработчик программного обеспечения для азартных онлайн-игр.
Обновлено в 07:00
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.
Обновлено в 10:01
Общество
В зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки
Обновлено в 07:08
Авто
УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Автолюбителям на просторах Интернета рассказали об уникальной вариации отечественного внедорожника из Ульяновска под наименованием УАЗ–469.
Обновлено в 09:25
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 12:43
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 13:05
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Даже один финик в день нормализует сон и замедляет старение
Обновлено в 05:29
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Общество
Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова
Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
Обновлено в 09:36