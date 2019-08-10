Футбол

Кокорин заявил о желании играть за «Зенит» бесплатно до конца карьерыАктуальные Новости 10:13

По словам гендиректора питерской команды Александра Медведева, нападающий заинтересован и далее выступать за "Зенит", если он сказал такие слова, но вопрос продолжения карьеры Кокорина будут решать после его освобождения.
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