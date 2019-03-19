Футбол

Кокорин заявил, что не просил подарков на день рожденияREGNUM 00:29

Находящийся под арестом форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения.
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«Будь сильным. Мы всегда рядом». Жена Кокорина поздравила мужа с днем рождения

Матч ТВ02:21

«Любимый, будь сильным». Жена поздравила с днем рождения сидящего в СИЗО Кокорина

Sport24.ru02:16

Кокорин о дне рождения в СИЗО: «Никаких подарков ни от кого не просил»

Sports.ruвчера в 17:57

Жена Кокорина поздравила мужа с днём рождения

Чемпионат01:04

Александр Кокорин: «Никаких подарков на день рождения я не просил»

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

«Будь сильным». Супруга Кокорина поздравила мужа с днем рождения

ProstoProSport01:27

Уже не торт: в канун дня рождения Кокорина его дело ушло в прокуратуру

Известиявчера в 14:11
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Кино

Cкончался режиссёр Марлен Хуциев

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Луганске сработало взрывное устройство

Обновлено в 02:20
Политика

Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов

Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Несколько картин украли из художественной галереи в центре Москвы

Обновлено в 02:36
Происшествия

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 00:57
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». Видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».
Обновлено в 02:25
Общество

WSJ: компромат на главу Amazon за $200 тыс. продал брат его любовницы

Обновлено в 00:33
Общество

В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза

Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет +5,8 градуса.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Хоккей

«Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Обновлено в 02:54
Происшествия

В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком

Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье

Названы самые распространенные детские заболевания в России

Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:46
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки

Шоумен Владимир Зеленский, представитель партии "Слуга народа" возглавил предвыборную гонку на Украине.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Штаб командования ядерными силами США затопило

По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика

В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов

Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Более 40 школьников в Казахстане отравились газом

Свыше 40 учеников школы в казахстанском городе Шымкенте отравились в результате утечки природного газа на подстанции.
Обновлено в 01:03
Политика

Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Экс-глава СБУ оценил вероятность военного конфликта с Россией

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире телеканала NewsOne заявил, что военный конфликт между его страной и Россией возможен, если Киев сам это разрешит.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Названа дата стыковки первого железнодорожного моста из России в Китай

Приблизительно 20-23 марта состоится стыковка двух частей железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур.
Обновлено в 03:14
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено вчера в 12:39
Космос

Осенью станет известна стоимость совместного полета на Венеру

В октябре 2019 года станет известна стоимость реализации совместного проекта РФ и США по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станции "Венера-Д".
Обновлено в 01:52
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ

Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд.
Обновлено в 02:34
Общество

Губернатор поддержит семью школьницы, написавшей письмо Путину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона окажут помощь и поддержку семье 12-летней школьницы Таси Перчиковой, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Группа «Черкизово» возвращается на биржу

Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Баскетбол

Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки вышел на шестое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных за карьеру очков.
Обновлено в 02:58
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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