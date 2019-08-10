Футбол

Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатноИнтересант 06:34

Заключенные победили со счетом 4:2. Мамаев сделал хет-трик, а Кокорин никак не отличился. Что не помешало ему после игры раздавать интервью. Так, Кокорин рассказал, что готов играть за «Зенит» даже бесплатно, а чиновнику Паку, которого ударил стулом, хочет пожать руку.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»

Напомним, что Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, сегодня сыграли в матче с командой ПФЛ "Салют" и победили со счетом 4:2. – Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно, – сказал футблист.
Спорт-Экспресс05:30

Подробнее о событии

Кокорин: «Готов завершить карьеру в „Зените“ и играть хоть бесплатно»

Sport24.ru06:17

Кокорин заявил о готовности играть в «Зените» бесплатно до конца карьеры

РБК06:41

Кокорин готов играть в «Зените» до конца карьеры

Sport.ru06:59

Кокорин готов играть за «Зенит» бесплатно и завершить карьеру в петербургском клубе

Невские Новости06:48

Кокорин готов завершить карьеру в «Зените» и играть за него бесплатно

78.ru07:02

Александр Кокорин: «Готов завершить карьеру в „Зените“ и играть хоть бесплатно»

Sports.ru05:59

Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья

Спорт-Экспресс05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Обновлено в 03:56
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Общество

В штаб Любови Соболь ворвались силовики. Ее задержали

В центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, где находится Любовь Соболь, пришли силовики.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Транспорт

В центре Москвы до вечера перекрыли движение из-за митинга

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением

Обновлено вчера в 23:30
Авто

Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson

В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Общество

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек

Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:26
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.
Обновлено в 06:28
Культура

Умер художник комиксов Marvel Эрни Колон

Обновлено в 04:43
Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Обновлено в 06:37
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Общество

Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве

Обновлено в 04:59
Футбол

ФК «Оренбург» на своём поле сыграет с «Тамбовом»

Обновлено в 01:45
Спорт

Двукратный чемпион мира Устюгов женился на лыжнице Соболевой

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия

ТАСС сообщил о новом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Виновник ДТП, в котором погибли три девушки, задержан

Напомним, в аварии погибли три девушки и одна была госпитализирована. Все они были пассажирками «Мицубиси Лансер».
Обновлено в 05:09
Гаджеты

В Telegram появились беззвучные сообщения

Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.
Обновлено в 05:20
Наука

В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес

Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Массовое ДТП произошло на МКАД, есть пострадавшие

В результате пострадали четыре человека, сообщили в столичном УГИБДД. По данным РЕН, столкнулись две грузовые и три легковые машины.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Авто

Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС

Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Общество

Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

Обновлено в 03:59
Транспорт

Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах

Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное