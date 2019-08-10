Заключенные победили со счетом 4:2. Мамаев сделал хет-трик, а Кокорин никак не отличился. Что не помешало ему после игры раздавать интервью. Так, Кокорин рассказал, что готов играть за «Зенит» даже бесплатно, а чиновнику Паку, которого ударил стулом, хочет пожать руку.

Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно

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