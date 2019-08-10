Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатноИнтересант 06:34
Заключенные победили со счетом 4:2. Мамаев сделал хет-трик, а Кокорин никак не отличился. Что не помешало ему после игры раздавать интервью. Так, Кокорин рассказал, что готов играть за «Зенит» даже бесплатно, а чиновнику Паку, которого ударил стулом, хочет пожать руку.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
Обновлено в 08:29
Политика
Хазин прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму
Михаил Хазин, российский экономист и автор книг о мировом политическом и экономическом устройстве, прокомментировал заявление турецкого президента о том, что они не признают принадлежность Крыма Российской Федерации.
Обновлено 08 августа в 13:15
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке
В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»
По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:02
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
В Железноводске пройдет фестиваль воздушных шаров
Обновлено в 04:40
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области
Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.
Обновлено в 08:28
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию
Обновлено в 08:39
Общество
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
Власти Китая накануне объявили красный, наивысший уровень опасности в связи с приближением "Лекимы", и приняли меры предосторожности.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
В Греции объявлен высший уровень пожарной опасности
Обновлено в 02:48
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Соревнования авто на новых источниках энергии пройдут в Китае
Обновлено в 00:15
Кино
Джейми Дорнан сыграет врача-социопата в сериале «Доктор смерть»
Британский актер Джейми Дорнан сыграет врача-социопата в сериале "Доктор смерть", роли его коллег исполнят Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер, сообщает Deadline.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Украинские силовики перебросили в зону конфликта танки, гаубицы и БМП
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51