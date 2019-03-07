Футбол
Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходитьGazeta.SPb 01:01
По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
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с чего всё началось
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», до сих пор беспокоит больное колено. Об этом сам футболист рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившим его на этой неделе.Известиявчера в 16:00
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Политика
На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
В отношении шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на Украине завели уголовное дело об отмывании денег.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии
Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено в 06:21
Политика
В МИД России подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о задержании граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане
Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Политика
Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Политика
В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»
Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Конструкторы установили санузел в танке «Армата»
Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24
Представитель пресс- службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева проинформировала о том, что число госпитализированных после отравления в детском саду возросло до 24.
Обновлено в 02:42
Политика
Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала документ, согласно которому она обязуется вернуть Донбасс и полуостров Крым Украине, если победит на выборах.
Обновлено в 06:36
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб
Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.
Обновлено в 07:28
Политика
Госдума ужесточила ответственность за оскорбление госсимволов
Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законы о наказании за неуважительные публикации об обществе, государстве и госсимволах, а также о блокировке таких сообщений.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра
«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Екатеринбурге частично обрушилась стена жилого дома
В Екатеринбурге со стены жилого дома на улице Юмашева осыпалась часть кирпичей. Пострадали машины, припаркованные возле здания.
Обновлено в 05:44
Политика
Захарова назвала вопиющим инцидент с российским дипломатом в Чехии
Россия не оставит без ответа ситуацию с российским дипломатом в Чехии, которому в аэропорту Праги отказали во въезде.
Обновлено в 06:30
Экономика
Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018
Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Политика
Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.
Обновлено в 01:11
Общество
Военные ЦВО красиво поздравили женщин Екатеринбурга с 8 Марта
Военнослужащие Центрального военного округа оригинально поздравили женщин Екатеринбурга с наступающим праздником.
Обновлено в 05:13
Общество
Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»
Супруга главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна заявила о создании фан-клуб госкорпорации.
Обновлено в 07:11
Единоборства
Боец ММА Дацик заявил, как Макгрегор мог бы победить Нурмагомедова
Бывший российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик высказал свое мнение по поводу боя, который состоялся в октябре минувшего года между дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
Обновлено в 03:50