Футбол

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в судеРБК 15:33

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК. Футболист подчеркнул, что полностью признает вину, и принес извинения за свои действия и действия брата.
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Александр Кокорин
Я хотел бы еще раз извинился перед Паком, уже наверное в пятый раз. По поводу Соловчука я хочу извиниться за брата. Как старший брат, я должен был остановить его. Также хочу извиниться перед обществом, перед родителями.
— Александр Кокорин, российский футболистНТВ 15:53

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Кокорин – судье: «Ваша честь, хочу попросить вас не ломать наши судьбы. Хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом»

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