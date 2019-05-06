Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в судеРБК 15:33
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК. Футболист подчеркнул, что полностью признает вину, и принес извинения за свои действия и действия брата.
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Я хотел бы еще раз извинился перед Паком, уже наверное в пятый раз. По поводу Соловчука я хочу извиниться за брата. Как старший брат, я должен был остановить его. Также хочу извиниться перед обществом, перед родителями.
— Александр Кокорин, российский футболистНТВ 15:53
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Футбол
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Обновлено в 18:18
Происшествия
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Культура
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Общество
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Обновлено в 13:59
Технологии
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Финансы
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
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Обновлено в 08:45
Политика
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Обновлено в 18:32
Религия
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Экономика
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Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
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Политика
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Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:04
Общество
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Обновлено 04 мая в 17:07
Происшествия
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Обновлено в 18:04
Общество
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К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
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Обновлено в 14:17
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Обновлено в 02:59
Экономика
Kraft Heinz из-за нарушений пересчитает отчетность за три года
Kraft Heinz проверит квартальную и годовую отчетность за 2016 и 2017 финансовый год, а также за первые три квартала 2018 года, причина этого — обнаружение нарушений и неверных данных, связанных с закупками.
Обновлено в 12:16