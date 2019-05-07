Футбол

Кокорин заплакал на последнем слове в судеТК Звезда вчера в 15:31

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев высказались в последнем слове в Пресненском суде города Москвы в понедельник, 6 мая. Каждый из них использовал возможность показать собственное раскаяние и донести до судебных органов мысль об исправлении.
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Павел Мамаев
Безусловно я раскаиваюсь, это принесло больший вред моей семье, чем мне. Я еще раз прошу прощения у потерпевших. Хотелось бы вернуться в большой спорт, это будет возможно только, если мы быстрее освободимся. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.
— Павел Мамаев, российский футболистПятый канал вчера в 15:16

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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