Кокорин заплакал на последнем слове в судеТК Звезда вчера в 15:31

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Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев высказались в последнем слове в Пресненском суде города Москвы в понедельник, 6 мая. Каждый из них использовал возможность показать собственное раскаяние и донести до судебных органов мысль об исправлении.
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Безусловно я раскаиваюсь, это принесло больший вред моей семье, чем мне. Я еще раз прошу прощения у потерпевших. Хотелось бы вернуться в большой спорт, это будет возможно только, если мы быстрее освободимся. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.
— Павел Мамаев, российский футболистПятый канал вчера в 15:16
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Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать
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